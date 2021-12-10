Григорий Лепс расстается с супругой после 20 лет брака

Жена музыканта подала на развод.
Российский шансонье Григорий Лепс расстается со своей женой, Анной Шапликовой.
Пара прожила в браке 20 лет. Что именно стало причиной развода — неизвестно, впрочем, документы в суд подала именно Анна.
Разводиться пара планирует мирно, без конфликтов. Делить имущество и публично выяснять отношения экс-влюбленные не собираются.
Отметим, судебное заседание касательно их развода запланировано на 20 декабря.
Напомним, Григорий и Анна познакомились в 2000 году. Два года спустя Лепс и Шапликова поженились. Супруги воспитывают двух дочерей и сына.
Анна Шапликова стала для Лепс второй женой. Раньше он был женат на Светлане Дубинской.
Напомним, Григий Лепс в мае 2018 незаконно посещал оккупированный Крым. СБУ запретила артисту въезд на территорию Украины.
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