Григорий Лепс разводится с женой: известно, какое многомиллионное имущество будут делить эксы

Судебное заседание состоится уже через несколько дней.

Недавно стало известно о том, что российский шансонье Григорий Лепс разводится со своей женой Анной Шапликовой.

На развод подала именно избранница музыканта. Пара была в браке около 20 лет и за это время нажила многомиллионное имущество. Стало известно, что придется делить эксам. Как пишет Super.ru, из совместно нажитого у Анны есть квартира в центре Москвы площадью 300 метров в квадрате. Ее цена не менее 230 млн рублей (84 млн гривен – Ред.). Со своей стороны, у Лепса есть квартира рядом в ЖК премиум-класса, приобретенная три года назад, и 4,2 га земли на Волге в Тверской области. Кроме того, певец – владелец двух имений за городом.

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Также Григорий совладелец бренда оптики, ресторана "Рюмка водки" и имеет свой ювелирный дом.

Судебное заседание о разводе бывших влюбленных запланировано на 20 декабря. Говорят, что разводиться пара планирует мирно и без конфликтов.

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