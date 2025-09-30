Григорий Решетник на семейной фотографии показал, как выглядел 11 лет назад

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григории Решетник опубликовал нежное фото 11-летней давности.

В Instagram-сторис знаменитость показал архивный кадр, на котором вместе с женой Кристиной и старшим сыном Иваном прогуливается по осеннему парку. На фотографии хорошо видно, как уже 12-летний мальчик изменился с годами. Зато Решетник и его возлюбленная имеют такой же вид, как и сейчас.

Ведущий грустно заметил, что время бежит с невероятной скоростью. В то же время Григорий добавил, что главное в этом бесконечном потоке находить возможность жить и опираться на вещи, которые поддерживают.

"Время безжалостно пролетает и самое главное в этом полете не забывать жить и не терять ориентиров!" — подчеркнул звезда.

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник признался, как вместе с семьей пережил ночной обстрел Киева в ночь на 28 сентября. Ведущий поделился эмоциями после страшной атаки и обратился к украинцам с важными словами поддержки.