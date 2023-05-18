Григорий Решетник нарвался на хейт из-за поездки в Италию: "Только народ раздражаете"

Ведущий поделился, что с женой находится в Риме.
Известный телеведущий Григорий Решетник рассказал, что сейчас вместе с супругой находится в Италии.
Знаменитость запостил фото и видео, как гуляет по итальянской столице, – Риме. Впрочем, многие подписчики этот контент восприняли негативно. В частности, людей интересует, как Решетнику во время войны удалось уехать за границу:
"Ну почему одним можно свободно пересекать границу и гулять по Италии, другим – нет?", "не понимаю, зачем это выставлять. Только народ раздражаете", "А как вы уехали за границу?", "Мы очень радуемся за вас, Гриша, но ваше видео не совсем хорошо в такое время. Уважайте семьи военных".
В свою очередь Решетник не стал молчать и ответил на гневные комментарии: "Я не только уважаю, но и помогаю нашим парням и девушкам, и их семьям. А они благодарят и поддерживают меня! И касаемо этого видео тоже".
Другие же юзеры отметили, что Решетник как отец трех несовершеннолетних детей, согласно законодательству Украины, имеет возможность во время военного положения выезжать из страны.
Также отметим, что в посте с видео из Италии Решетник указал, что это рабочая поездка. Как известно, работники культуры могут выехать за границу по работе, если получат разрешение от Минкульта.
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