Григорий Решетник назвал принципы воспитания трех сыновей и дал совет всем родителям

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился своими секретами воспитания детей.

Знаменитость с женой Кристиной имеют троих сыновей. Не удивительно, что подписчики регулярно интересуются темой отцовства у звезды. И на этот раз Григорий поделился главными правилами, как воспитывает парней. Одним из ключевых для семьи Решетника есть любовь и уважение. По мнению ведущего, именно они и служат основой здорового будущего детей.

"Во-первых, я очень сильно их люблю. И это, считаю, основа. Также уважаю их, их привычки, капризы, желания, совершенно разные проявления поведения", — рассказал Григорий в фотоблоге.

Кроме того, шоумен обратился ко всем родителям и дал важный совет. Решетник призвал уделять подросткам значительное внимание, в котором они нуждаются. И объяснил это не только пользой для детей, но и для родителей, потому что дети быстро растут.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Но, самое главное, для детей – это ваше внимание, дорогие родители. Находите время, интересуйтесь ими, проводите время вместе – вы не представляете, как важно для каждого ребенка чувствовать себя нужным. Они очень быстро растут – не успеете оглянуться, как они не будут нуждаться в ваших советах. Будут самостоятельны и сами будут решать, как им жить. Поэтому наслаждайтесь каждым моментом, когда вы вместе", - подчеркнул ведущий.

Звездный отец признался, что на самом деле ему также помогают четкие принципы. Так же он учит своих сыновей соблюдать слово, не бояться проявлять инициативу и быть человечными.

"А относительно принципов: я очень принципиальный, иногда даже упрямый человек, поэтому учу их также быть преданными своим словам, поступкам и убеждениям. Уметь брать инициативу и не бояться нести ответственность за себя и других! И всегда, несмотря на все обстоятельства, оставаться людьми: добрыми, отзывчивыми и эмпатическими", — признался Григорий.

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец показал своих двоих детей, вернувшихся из-за границы к нему.

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