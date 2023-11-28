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Григорий Решетник нежно поздравил сына с трехлетием и рассекретил, что ему подарил

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
236
Время на прочтение
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Григорий Решетник нежно поздравил сына с трехлетием и рассекретил, что ему подарил

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Звездная пара очень порадовала мальчика.

Сегодня, 28 ноября, сын украинского телеведущего Григория Решетника Саша отмечает свой день рождения.

Мальчику исполнилось три года. По этому случаю Григорий вместе с женой Кристиной организовали Саше настоящий праздник дома. Супруги украсили комнату шариками и вручили подарки. Среди них можно заметить обширную коллекцию игрушечных машинок. Очевидно, мальчик является поклонником разнообразных автомобилей.

На видео трехлетний Саша застенчиво улыбается, пока его целуют и поздравляют родители.

В то же время поклонников растрогала поздравительная подпись, которую шоумен с женой оставили под видео в фотоблоге.

"Три годика нашему третьему сыночку. Сашуня, ты наше маленькое, талантливое и доброе счастье. Очень сильно любим тебя", - залюбовала семья Решетников.

Григорий Решетник вместе с женой трогательно поздравили сына с днем рождения

Григорий Решетник вместе с женой трогательно поздравили сына с днем рождения

Это видео вызвало в комментариях очень трогательные эмоции. Поклонники искренне поздравили семью и их младшего сына Сашу.

  • Поздравляем Сашеньку! Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком
  • Поздравляем всю семью с таким чудесным праздником. Сашуни всего лучшего на жизненном пути
  • Самые искренние поздравления имениннику и родителям! Счастливой судьбы под мирным небом
  • Дай Бог всем деткам расти в такой безграничной родительской любви, чтобы всегда были рядом папа с мамой. Удачи во всем вашему малышу

Напомним, недавно день рождения дочери отпраздновала американская светская львица Пэрис Хилтон. Бизнесвумен вместе с сыном Фениксом показала, как празднично обустроила дом до появления новорожденной Лондон.

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Дата публикации
Просмотры
236
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