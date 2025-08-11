Григорий Решетник осуществил мечту 8-летнего сына и показался с ним за рубежом: "Первый опыт"

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной воплотили одну из самых заветных мечт среднего сына Дмитрия.

Уже долгое время мальчик увлекается футболом. Поэтому, по словам звездных родителей, Дмитрий мечтал быть еще ближе к всемирно известным футбольным командам. Поэтому на его недавний день рождения Григорий и Кристина подарили имениннику путевку в зарубежный детский лагерь на базе клуба "Real Madrid".

Для воплощения мечты супруги с сыном преодолели долгую дорогу и оказались в Испании. Там Дмитрий попрощался с родителями и сел в автобус. Впереди мальчика ждут недели футбольных тренировок с профессиональными тренерами.

Григорий Решетник с сыном / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Дима долго об этом мечтал, и мы решили воплотить его желание — это наш подарок на его день рождения. Футбольный лагерь "Real Madrid" ждет молодого и перспективного игрока. За последнюю неделю Димоша смог приятно удивить не только нас, родителей, но и спортивных профессионалов. За успехи детей радуешься гораздо больше, чем за собственные. Съезжаются в лагерь со всего мира. И это его первый опыт! Немножко нервничает, но уверена, что справится", — написали супруги.

