Григорий Решетник откровенно рассказал о ссорах с женой: "Иногда переходим на повышенные тона"

Также ведущий объяснил, почему во время войны не вывез семью за границу.

Телеведущий Григорий Решетник откровенно рассказал о ссорах с женой Кристиной.

В частности, знаменитость признался, что иногда случаются эмоциональные моменты, когда они с возлюбленной ссорятся. Иногда даже могут перейти на повышенные тона. Впрочем, быстро пытаются примириться, чтобы не портить отношения.

"Война — это безумное испытание. У нас также бывают моменты, когда эмоционально сложно, иногда переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения, а тут дети. Но потом какие-то моменты, надо успокоиться, всем сейчас сложно", — рассказал Решетник. интервью шоу "Неймовірна правда про зірок".

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Как признался Григорий, Кристина очень эмоциональная. Также ссоры могут возникнуть из-за того, что не всегда возлюбленная шоумена пунктуальная. А вот Кристине не нравятся некоторые повадки возлюбленного, с которыми она пытается бороться.

"Кристинка очень эмоциональная. Она взрывается сразу и все летит по квартире, потом успокаивается. Потом сложно со сборами, с пунктуальностью", — поделился ведущий.

Также Решетник прокомментировал, почему его семья во время войны не уезжает за границу, а остается в Киеве. Как объяснил шоумен, для них важно в такие трудные времена быть вместе.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Эмоционально это очень сложно. Но мы не считаем это геройством. Мы хотим, чтобы семья была вместе. Это очень важно, учитывая, как война повлияла на звездные семьи", — подчеркнул шоумен.

Кстати, раньше Кристина отвечала поклонникам, что их семья будет делать, если российские оккупанты снова начнут повторное наступление на Киев. По словам супруги Решетника, они останутся в столице и будут верить в ВСУ.

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