Григорий Решетник откровенно рассказал о ссорах с женой: "Иногда переходим на повышенные тона"

Также ведущий объяснил, почему во время войны не вывез семью за границу.
Телеведущий Григорий Решетник откровенно рассказал о ссорах с женой Кристиной.
В частности, знаменитость признался, что иногда случаются эмоциональные моменты, когда они с возлюбленной ссорятся. Иногда даже могут перейти на повышенные тона. Впрочем, быстро пытаются примириться, чтобы не портить отношения.
"Война — это безумное испытание. У нас также бывают моменты, когда эмоционально сложно, иногда переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения, а тут дети. Но потом какие-то моменты, надо успокоиться, всем сейчас сложно", — рассказал Решетник. интервью шоу "Неймовірна правда про зірок".
Как признался Григорий, Кристина очень эмоциональная. Также ссоры могут возникнуть из-за того, что не всегда возлюбленная шоумена пунктуальная. А вот Кристине не нравятся некоторые повадки возлюбленного, с которыми она пытается бороться.
"Кристинка очень эмоциональная. Она взрывается сразу и все летит по квартире, потом успокаивается. Потом сложно со сборами, с пунктуальностью", — поделился ведущий.
Также Решетник прокомментировал, почему его семья во время войны не уезжает за границу, а остается в Киеве. Как объяснил шоумен, для них важно в такие трудные времена быть вместе.
"Эмоционально это очень сложно. Но мы не считаем это геройством. Мы хотим, чтобы семья была вместе. Это очень важно, учитывая, как война повлияла на звездные семьи", — подчеркнул шоумен.
Кстати, раньше Кристина отвечала поклонникам, что их семья будет делать, если российские оккупанты снова начнут повторное наступление на Киев. По словам супруги Решетника, они останутся в столице и будут верить в ВСУ.
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