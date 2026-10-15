ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
139
Время на прочтение
2 мин

Григорий Решетник откровенно высказался о Цымбалюке и заинтриговал деталями: что сказал ведущий

Ведущий оценил характер актера и объяснил, почему его воздержание не помешало покорить женские сердца.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Григорий Решетник и Тарас Цымбалюк

Григорий Решетник и Тарас Цымбалюк

Ведущий Григорий Решетник откровенно высказался об актере Тарасе Цымбалюке, в частности оценил его характер, эмоциональность и то, почему он смог привлечь внимание многих девушек.

По словам шоумена, Цымбалюк несколько отличается от привычных типажей мужчин, которых выбирали для романтического реалити. Он не слишком эмоционален и не всегда демонстрирует широкий спектр чувств. Впрочем, именно такая манера поведения тоже может привлекать женщин.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Решетник отметил, что каждая имеет собственное представление об идеальном партнере. Для одних важны откровенные разговоры и бурные эмоции, а другие ценят покой и воздержание. И, похоже, актер нашел немало поклонниц именно благодаря своему нраву.

«Тарас прекрасный парень нравится, фактурный, творческий, с таким голосом, менее эмоциональный. Для кого-то может и эмоциональный, а какие-то девушки мечтают о том, чтобы мужчина просто молчал. Поэтому очень многие влюбились в Тараса», — поделился Григорий в интервью РБК-Украина.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Ведущий также признал, что сначала сам Цымбалюк мог быть не вполне готов к тому опыту, который его ждал. Однако участие в проекте стало для актера своеобразным импульсом, а реакция девушек подтвердила, что его образ пришелся аудитории по душе. Решетник положительно оценил решение продюсеров пригласить Тараса и подчеркнул, что команда не ошиблась с выбором. По его словам, сезон оказался успешным, а чувства участниц были настолько сильными, что выход из проекта нередко сопровождался разочарованием.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Отдельно Решетник прокомментировал и то, что Цымбалюк не скрывал получения гонорара за участие в съемках. По мнению ведущего, сам факт оплаты не означает, что актер изображал влюбленность или играл роль перед камерами. Григорий объяснил, что финансовое вознаграждение компенсируется за три месяца работы, в течение которых главный герой откладывает привычные дела и полностью погружается в съемочный процесс.

«Я как свидетель зарождения этих отношений могу сказать, что чувства были настоящими. Такие чувства не сыграешь ни за какие средства», — подчеркнул Решетник, комментируя отношения Цимбалюка с финалисткой.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Ведущий добавил, что видел, как участники переживали влюбленность, разочарование и расставание уже после завершения съемок. Поэтому он убежден: ни один гонорар не способен заменить настоящие эмоции.

Напомним, недавно Решетники раскрыли правду о 16-летнем браке, а именно о ссорах из-за детей и телефонов вместо романтики.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie