Григорий Решетник откровенно высказался о Цымбалюке и заинтриговал деталями: что сказал ведущий

Григорий Решетник и Тарас Цымбалюк

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Ведущий Григорий Решетник откровенно высказался об актере Тарасе Цымбалюке, в частности оценил его характер, эмоциональность и то, почему он смог привлечь внимание многих девушек.

По словам шоумена, Цымбалюк несколько отличается от привычных типажей мужчин, которых выбирали для романтического реалити. Он не слишком эмоционален и не всегда демонстрирует широкий спектр чувств. Впрочем, именно такая манера поведения тоже может привлекать женщин.

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Григорий Решетник / © скриншот с видео

Решетник отметил, что каждая имеет собственное представление об идеальном партнере. Для одних важны откровенные разговоры и бурные эмоции, а другие ценят покой и воздержание. И, похоже, актер нашел немало поклонниц именно благодаря своему нраву.

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«Тарас прекрасный парень нравится, фактурный, творческий, с таким голосом, менее эмоциональный. Для кого-то может и эмоциональный, а какие-то девушки мечтают о том, чтобы мужчина просто молчал. Поэтому очень многие влюбились в Тараса», — поделился Григорий в интервью РБК-Украина.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Ведущий также признал, что сначала сам Цымбалюк мог быть не вполне готов к тому опыту, который его ждал. Однако участие в проекте стало для актера своеобразным импульсом, а реакция девушек подтвердила, что его образ пришелся аудитории по душе. Решетник положительно оценил решение продюсеров пригласить Тараса и подчеркнул, что команда не ошиблась с выбором. По его словам, сезон оказался успешным, а чувства участниц были настолько сильными, что выход из проекта нередко сопровождался разочарованием.

Григорий Решетник / © скриншот с видео

Отдельно Решетник прокомментировал и то, что Цымбалюк не скрывал получения гонорара за участие в съемках. По мнению ведущего, сам факт оплаты не означает, что актер изображал влюбленность или играл роль перед камерами. Григорий объяснил, что финансовое вознаграждение компенсируется за три месяца работы, в течение которых главный герой откладывает привычные дела и полностью погружается в съемочный процесс.

«Я как свидетель зарождения этих отношений могу сказать, что чувства были настоящими. Такие чувства не сыграешь ни за какие средства», — подчеркнул Решетник, комментируя отношения Цимбалюка с финалисткой.

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Ведущий добавил, что видел, как участники переживали влюбленность, разочарование и расставание уже после завершения съемок. Поэтому он убежден: ни один гонорар не способен заменить настоящие эмоции.

Напомним, недавно Решетники раскрыли правду о 16-летнем браке, а именно о ссорах из-за детей и телефонов вместо романтики.

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