Григорий Решетник отправил 11-летнего сына за границу и назвал причину

Украинский ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной отправили сына Ивана в путешествие за границу.

Так, 11-летний Иван без родителей улетел в столицу Великобритании. В сопровождении языковой школы парень уже посетил достопримечательности Лондона и похвастался увиденным родным, поблагодарив их за возможность исследовать новую страну.

"Я это увидел наконец. Очень рад, что я здесь. Биг-Бен классный. Спасибо, что отправили меня сюда. Здесь так классно", — отметил Иван.

Сын Григория Решетника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Одним из снимков шоумен поделился с фанами в Instagram. По словам Григория, задолго до этого путешествия сын прилагал максимум усилий к учебе и здоровому досугу, поэтому он с женой вознаградил его старания и воплотил давнюю мечту.

"Папа, как ты и говорил – мечты сбываются и я в Лондоне!" Иван мечтал об этом очень сильно, усердно учился, занимался спортом и мы решили подарить ему такие каникулы. Языковой школьный лагерь. Первое самостоятельное путешествие еще вчера такого маленького нашего Ванюши", — восхитил Решетник.

Сын Григория Решетника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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