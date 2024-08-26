Григорий Решетник ответил на упреки, что он "уклонист": "Прошел ТЦК"

Ведущий признался, что у него нет брони от работы на телеканалах.

Украинский ведущий Григорий Решетник честно ответил, почему он не может быть мобилизован.

Так, Григорий отмечает, что всегда соблюдает законы Украины, поэтому вместе с другими мужчинами призывного возраста проходил ВЛК и наведывался в ТЦК. И в итоге соответствующие учреждения предоставили ему возможность отсрочки, поскольку он является многодетным отцом. Григорий с женой Кристиной Решетник воспитывают троих несовершеннолетних сыновей. В то же время ведущий подчеркивает, что прилагает максимально усилий, чтобы помогать военным финансово с тыла налогами и благотворительностью.

"По поводу уклонистов. Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВЛК, получил все документы. Все сделал, как закон пишет. Закон написал "если многодетный отец – отсрочку" – получили. У меня есть благотворительные аукционы, которые я реализую за границей. Я не нарушаю закон, очень много помогаю. Делаю это публично и не публично", – признался Решетник в интервью LIGA Life.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также знаменитость ответил на частые упреки юзеров в Сети, что он забронирован одним из украинских телеканалов, где ведет ряд проектов. Такую информацию Григорий тоже опроверг.

"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера или через родственников, дружбу или кумовство. По закону. Я честно зарабатываю деньги, плачу налоги и работаю в Украине. И это может кому-то не нравиться", — добавил шоумен.

Напомним, недавно украинскую группу "Будьмо" мобилизовали в полном составе прямо на их благотворительном концерте. Музыканты показались в форме и признались, где будут воевать.

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