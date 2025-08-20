Григорий Решетник поделился трогательными воспоминаниями о студенческих годах: "Немного сомлел"

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник рассказал, какими были его первые годы в Киеве и в столичном университете.

В своих сторис в Instagram шоумен вспомнил, как впервые вышел на киевском вокзале и чуть не потерялся, однако изобретательность помогла ему и он нашел выход из ситуации — начал искать нужную троллейбусную остановку.

«Вспомнил эмоции, как я в 18 лет приехал из Николаева в Киев на первые кастинги и вступительные экзамены. Сам вышел на вокзале и от масштабов немного сомлел. Но не растерялся — начал искать троллейбусы, чтобы добраться до нужных мест и самостоятельно решить все вопросы», — написал Решетник.

Также ведущий отметил, что у него было невероятное желание учиться именно в Киеве, что и смотивировало его двигаться дальше.

Григорий вспомнил, что на первых курсах он почти жил в поездах, ведь старался чаще приезжать в родной город, чтобы увидеться с родителями.

Ведущий также растрогал словами родителей, которые поддерживали его и добавляли сил. Он подчеркнул, что людям обязательно нужно мечтать и верить в себя, чтобы все удалось.

