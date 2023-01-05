Григорий Решетник похвастался романтическим путешествием с женой: "Теперь возвращаемся к сыновьям"

Телеведущий Григорий Решетник поделился, что они с женой решили побыть наедине, и поехали во Львов.

Там влюбленные провели три дня наедине, ведь сыновей пара с собой не брала. Григорий и Кристина гуляли по улицам Львова и наслаждались друг другом.

Решетник убежден, что для отношений партнерам, у которых есть дети, следует проводить некоторое время только вдвоем.

"Заканчивается наше 3-дневное романтическое путешествие во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. Очень важно для отношений порой оставаться наедине", — поделился Решетник.

Григорий Решетник с женой во Львове / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Сейчас пара уже вернулась в Киев. По словам Решетника, дальше они будут проводить время с сыновьями и развлекать их во время каникул.

"Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы остальные каникулы провести с ними и хоть немного развлечь их", — поделился ведущий.

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