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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Григорий Решетник показал, чем его дети лакомятся на каникулах, и рассмешил своей реакцией.

Ведущий показал домашние блюда, которыми его снабдили мама и папа, а также рассекретил меню детей.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Григорий Решетник с женой и сыновьями

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий Григорий Решетник показал, какими домашними блюдами его снабдили родители, а также рассекретил, чем на каникулах лакомятся его дети.

Звезда наведался к маме и папе, где его ждало настоящее домашнее застолье. Родные позаботились не только о сытном ужине, но и о запасах пищи на несколько дней. Среди угощений были традиционные домашние блюда и сладости. Однако больше всего Решетника умиляло другое проявление родительской заботы. Он показал, с чем вернулся домой после семейных гостиных.

«Заехал к маме. Сынок, ты должен съесть все», — пошутил Григорий, демонстрируя щедрый стол.

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впоследствии ведущий похвастался целым набором гостинцев, которые родители передали ему с собой. В мешочках оказались вареники, пельмени, голубцы, фаршированный перец, блины, пирожки, вафельные трубочки и торт «Муравейник». Похоже, родные решили позаботиться о сыне с запасом, чтобы ему не пришлось самостоятельно готовить после насыщенных рабочих дней.

«А потом папа такой: вы там, наверное, сидите голодные — возьми, поужинаете. Родители есть родители, чтобы не был голоден и в шапке», — с юмором подытожил Решетник.

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впрочем, на этом семейные кулинарные истории не окончились. В другой Instagram-stories ведущий показал жену Кристину и одного из сыновей за столом с бургерами и картофелем фри. Похоже, дети на каникулах имеют представление об идеальном меню — и оно несколько отличается от родительских запасов домашней пищи.

«Детство должно пахнуть каникулами, приключениями и картофелем-фри», — подписал кадр Григорий и добавил: «Хто бы кто-то с папой поделился».

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник с тремя сыновьями попал под российский обстрел.

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