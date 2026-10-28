Григорий Решетник показал, чем его дети лакомятся на каникулах, и рассмешил своей реакцией.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Ведущий Григорий Решетник показал, какими домашними блюдами его снабдили родители, а также рассекретил, чем на каникулах лакомятся его дети.

Звезда наведался к маме и папе, где его ждало настоящее домашнее застолье. Родные позаботились не только о сытном ужине, но и о запасах пищи на несколько дней. Среди угощений были традиционные домашние блюда и сладости. Однако больше всего Решетника умиляло другое проявление родительской заботы. Он показал, с чем вернулся домой после семейных гостиных.

Реклама

«Заехал к маме. Сынок, ты должен съесть все», — пошутил Григорий, демонстрируя щедрый стол.

Реклама

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впоследствии ведущий похвастался целым набором гостинцев, которые родители передали ему с собой. В мешочках оказались вареники, пельмени, голубцы, фаршированный перец, блины, пирожки, вафельные трубочки и торт «Муравейник». Похоже, родные решили позаботиться о сыне с запасом, чтобы ему не пришлось самостоятельно готовить после насыщенных рабочих дней.

«А потом папа такой: вы там, наверное, сидите голодные — возьми, поужинаете. Родители есть родители, чтобы не был голоден и в шапке», — с юмором подытожил Решетник.

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впрочем, на этом семейные кулинарные истории не окончились. В другой Instagram-stories ведущий показал жену Кристину и одного из сыновей за столом с бургерами и картофелем фри. Похоже, дети на каникулах имеют представление об идеальном меню — и оно несколько отличается от родительских запасов домашней пищи.

«Детство должно пахнуть каникулами, приключениями и картофелем-фри», — подписал кадр Григорий и добавил: «Хто бы кто-то с папой поделился».

Реклама

Сообщение Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник с тремя сыновьями попал под российский обстрел.

Новости партнеров