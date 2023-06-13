Григорий Решетник показал, как баюкал сына в коляске в укрытии во время ракетной атаки

Телеведущий Григорий Решетник показал, как с женой и тремя сыновьями пережидал ракетную опасность в укрытии.

Звездная семья не пренебрегает правилами безопасности и направляюсь к укрытию сразу же, когда украинцы сообщают об угрозе атаки врага. В сторис в Instagram Решетник показал, как пытался укачать младшего сына в коляске на паркинге, когда российская армия снова запускала ракеты по украинским городам.

По словам ведущего, они с семьей пытаются спуститься к укрытию раньше, чем услышат сигнал тревоги, чтобы дети получали меньше стресса.

"Уже традиция — ночные прогулки по паркингу в ожидании очередных обстрелов. Спускаем заранее, чтобы дети слышали как можно меньше тревог", — рассказал Решетник.

Григорий Решетник с сыном в укрытии / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, что в ночь на 13 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки погибли 11 жителей и еще 34 пострадали, однако спасательные операции еще продолжаются и под завалами еще могут находиться люди. Украинские звезды отреагировали на трагедию и выразили соболезнования семьям погибших.

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