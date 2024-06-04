Григорий Решетник показал подросшего сына и нежно поздравил его с 7-летием

Шоумэн с женой подготовили для парня сюрприз.

Украинский ведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 4 июня, день рождения празднует сын супругов – Дмитрий. Мальчику исполнилось семь лет. По этому случаю Григорий с возлюбленной сделали имениннику сюрприз и заранее подготовили шарики с принтом футбольных мячей и пирожное со свечой в виде цифры. К слову, Дмитрий является поклонником футбола, поэтому в кадре предстает в спортивной форме.

Сын Григория Решетника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория Решетника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также в фотоблоге Решетники посвятили пост сыну, в котором показали архивные кадры с Дмитрием. И оставили для него теплые поздравления.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Наш маленький-взрослый сынишка, с Днем рождения. Димоша, оставайся таким амбициозным, трудолюбивым мальчиком и смело шагай навстречу своим мечтам! Любим тебя сильно всей семьей", - восхитили звездные родители.

Свои пожелания для именинника уже выразили и пользователи, которые удивились, как быстро подрос парень.

Не верится, что уже такой взрослый, поздравляем! Пусть растет счастливым мальчиком

Не верится, что Диме уже семь. Помню, какой он маленький в садик пришел, а сейчас уж такой взрослый

Поздравляем Димулю с Днем рождения! Здоровье ему крепкого, счастливого детства под мирным небом и обязательно больших достижений в футболе

Напомним, недавно певец Олег скрипка рассекретил, какие подарки получил от близких на свой юбилей.