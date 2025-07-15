Григорий Решетник показал себя на детском фото и удивил сходством с мамой

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые за долгое время показал свою маму Ольгу.

В фотоблоге звезда поделился, что его родной человек празднует день рождения. В такой праздничный день он опубликовал несколько фото. Одно из них — архивное, где еще совсем маленький Григорий позирует на руках у Ольги. Ведущий сравнил его с их относительно новым фото и признался, что является копией именинницы.

"Оля и Гриша. Мамуньчик, с днем рождения! Будь нам счастливой и здоровой! Любим тебя очень. Вы поняли, на кого я похож", — написал Решетник.

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Григорий Решетник с мамой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с мамой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Также свои поздравления свекрови адресовала и жена шоумена Кристина Решетник. Она, в свою очередь, отметила, что мама ее мужа похожа на ее родную, и пожелала имениннице мира.

"День рождения моей второй мамочки. Мама Оля - мама Гриши очень схожа с моей мамой, правда? Главное, чтобы вы всегда улыбались и был мир, спокойствие на нашей земле! Люблю вас и крепко обнимаем все", — восхитила блогерша.

Кристина Решетник с родителями мужа / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова показалась с экс-супругом Никитой Добрыниным и организовала праздник для 4-летнего сына.