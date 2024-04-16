Григорий Решетник показал своего подросшего сына и нежно поздравил его с 11-летием

Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с супругой Кристиной рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 16 апреля, их сын Иван отмечает день рождения. Парню исполнилось 11 лет. По этому случаю звездные родители опубликовали пост на своих страницах, где показали, как быстро вырос именинник. В частности, сравнили его фотографию с детства и сделанную сейчас. Также на фото заметно, как семья Решетника поздравила Ивана утром. Вероятно, перед школой парня ждал праздничный торт и шарики.

Сын Григория Решетника / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"11 лет. Ущипните нас, не верится, что уж такой взрослый наш Иван! Сынок, гордимся тобой и знаем, что у тебя все в жизни удастся, потому что ты – очень талантливый и добрый парень! Помни, что мы всегда рядом! Папа, мама и братья. Любим сильно", – написали счастливые родители Ивана.

В комментариях юзеры присоединились к поздравлениям и пожелали Ивану Решетнику счастливой судьбы под мирным небом:

Боже, какой взрослый уже. Не верится, с именинником вас

Поздравляем Ивана! Здоровья и счастливого детства в свободной Украине!

Прекрасного парня, классного Ванюшку, поздравляем с днем рождения! Растите здоровым там и счастливым!

С именинником! Пускай будет здоров, счастлив и под мирным небом!

Напомним, на днях певица Алла Пугачева также отметила день рождения. Так, с юбилеем ее поздравило немало звездных коллег. В частности, певица София Ротару показала, как выглядела российская исполнительница в молодости и поздравила ее.

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