Григорий Решетник показался на защите диссертации в университете и ответил на насмешки из-за ее темы

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Украинский ведущий Григорий Решетник, который недавно перебрался в новый дом под Киевом, удивил публику серьезным профессиональным достижением.

Звезда подтвердил, что официально получил научную степень доктора философии. Так, в последние дни в Сети активно обсуждали информацию о защите диссертации Решетника. Ведущий не стал молчать и заявил, что он действительно защитил научную работу еще в сентябре прошлого года в Киевском национальном университете культуры и искусств, где сейчас преподает. Правда, больше всего дискуссий вызвала тема исследования — она была посвящена реалити-шоу «Холостяк», ведущим которого Григорий является уже много лет. На волну критики шоумен ответил публично — в Threads он объяснил свою позицию и подчеркнул, что тема его диссертации является вполне логической и профессиональной.

«Признаться, до конца не понимаю иронии относительно моей диссертации, правда вы имеете на то абсолютное право… К тому же я благодарен вам, что наконец в Threads мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной. Да, я действительно закончил университет на отлично, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь как писать научную работу и в прошлом году наконец защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии. Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастен к созданию самого популярного реалити. И я рад, что удается быть не только теоретиком, но и практиком», — объяснил Решетник.

Реклама

Григорий Решетник во время защиты диссертации / © instagram.com/grisha_reshetnik

Кроме этого, Григорий отметил, что собственным примером хочет мотивировать молодежь не останавливаться в обучении и постоянно развиваться. Сейчас же он активно работает преподавателем и, по его словам, гордится своими студентами так же, как они — им.

«Я мечтаю, чтобы молодежь стремилась к новым знаниям, развитию, свершениям, ведь она у нас самая талантливая. Мы же, в свою очередь, должны ежедневно помогать ей оставаться лучше. Студенты говорят, что гордятся своим преподавателем и для меня это самая большая ценность. Я же частенько повторяю — в вас часто будут бросать камни и пытаться обесценить достижения, однако, самое главное, будьте верны себе, не изменяйте идеалам, принципам, действуйте, никогда не опускайте руки и ежедневно становитесь лучшей версией самих себя», — подчеркнул знаменитость.

Диссертация Григория Решетника

Напомним, недавно актер Тарас Цимбалюк после участия в шоу «Холостяк» рассекретил, как на самом деле он выбирал победительницу вместе с продюсерами.