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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Григорий Решетник показался в объятиях сыновей в Испании и похвастался роскошной квартирой

Звездный отец неожиданно отправился в путешествие между работой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Григорий Решетник с семьей

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник встретился с женой Кристиной и сыновьями после длительной разлуки.

В своем фотоблоге жена шоумена Кристина Решетник сообщила, что он решил сделать для семьи сюрприз. Так, Григорий в своем плотном рабочем графике нашел несколько выходных, чтобы приехать к трем сыновьям и возлюбленной всего на полтора дня.

"Когда получаешь сообщение: "Любимая, у меня есть полтора дня в графике и я решил приехать к вам". Боже, не могу описать словами свои ощущения, а реакцию детей вы можете увидеть сами. Любимый говорит, что ради такой реакции он бы проехал и 10 тыс. км, если надо было бы", — поделилась блогерша.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

По словам Кристины, их дети понятия не имели, что приедет папа, поэтому увидеть его на пороге арендованной квартиры для них было сюрпризом. Трое сыновей Решетников не могли сдерживать радостных эмоций и сразу обняли и зацеловали папу. Затем мальчики провели ему экскурсию по квартире и похвастались видом, который открывается с собственной террасы. Там же семья в полном составе устроила семейный обед под открытым небом.

Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно актриса Елена Кравец показала своих двойняшек и как они изменились за девять лет.

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