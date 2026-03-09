Григорий Решетник попал в громкий скандал: ведущего резко раскритиковали из-за поздравления с 8 Марта

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский телеведущий Григорий Решетник оказался в центре громкой дискуссии в соцсетях из-за поздравления с 8 Марта. После волны критики он решил отреагировать отдельным постом, однако и это не помогло унять обсуждение.

Спор разгорелся на платформе Threads. Сначала ведущий опубликовал поздравление, где назвал 8 Марта "праздником весны" и пожелал женщинам, чтобы рядом с ними был человек, который сможет обеспечить их генератором, полным баком топлива, подарками и цветами. Такую формулировку часть пользователей восприняла как устаревшее представление о роли женщин. В комментариях начали напоминать, что 8 Марта прежде всего связано с борьбой за права и равенство.

Сообщение Григория Решетника в Тһгеԁѕ / © instagram.com/grisha_reshetnik

Под первым постом быстро появились сотни реакций. Некоторые пользователи писали: "Еще одно доказательство того, что пришло время пересмотреть, кого мы считаем лидерами мнений... Гриша, этот день о равенстве, поэтому было бы хорошо пожелать, чтобы женщины могли сами себя всем обеспечивать и не имели в этом никаких препятствий". Другие реагировали еще резче: "Класс! Поздравление женщинам, будто они неполноценны и не могут сами обеспечивать себя" или "Праздник весны был 1 марта. Какое отношение имеет День борьбы за права женщин к празднику весны?".

Правда, были и те, кому поздравление не показалось странным и скандальным. Они сдержанно отвечали благодарностью Григорию, не провоцируя дискуссию разгораться еще сильнее.

После волны критики Григорий Решетник решил обратиться к подписчикам еще раз и опубликовал новое сообщение. В нем он написал: "Всех, для кого это не праздник - поздравляю с Международным днем борьбы за права женщин! Будьте сильными, равными, несокрушимыми, независимыми!".

Сообщение Григория Решетника в Тһгеԁѕ / © instagram.com/grisha_reshetnik

Впрочем, вторая публикация также не остановила обсуждение. Под ней пользователи продолжили активно комментировать ситуацию, а часть подписчиков иронично переиначивала слова телеведущего. Например, в ответ писали: "Взаимно! И вас с праздником весны, и вам человека рядом, который сможет вас обеспечить генератором и теплотой, цветами и подарками, потому что вы рождены, чтобы быть счастливым!".

Несмотря на попытку изменить тон разговора, новое сообщение только подпитал дискуссию, и тема поздравления телеведущего продолжила активно обсуждаться в Сети. В то же время нашлись и сторонники, которые встали на защиту ведущего и объясняли комментаторам, что эти слова написаны без намерения дискредитировать женщин в обществе.

