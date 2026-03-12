Григорий Решетник после переезда в загородный дом заговорил о его стоимости: "Это недешево"

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник после переезда в загородный дом заговорил, в какую цену он ему обошелся.

Ранее шоумен вместе с семьей жил в Киеве в съемной квартире. Однако ведущий начал строительство собственного жилья за городом. И вот более двух месяцев назад он уже поселился в доме. Жена Решетника - Кристина - на проекте "Тур зірками" говорит, что они постепенно привыкают к жилью. Однако сыновья супругов очень счастливы переезду. Также радуется построенному дому и Григорий Решетник. А вот сама Кристина пока что адаптируется к новым условиям.

"Уже третий месяц пошел, как мы живем за городом. На самом деле, привыкать дольше и сложнее всего было мне. Продолжаю привыкать, потому что мне было настолько удобно в городе: съемки, школа детей рядом. Теперь надо довозить, привозить. Есть свои нюансы. Но очень счастливы дети, что они живут в полной автономии, а также мой любимый очень рад, что мы переехали", - призналась избранница ведущего.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Тем временем Григорий Решетник заговорил о стоимости строительства. Шоумен не скрывает, что они в этом плане не экономили, поскольку делали все качественно. Однако все же окончательной суммы, в которую обошлось строительство, ведущий точно не знает, поскольку еще не полностью завершен ремонт. Единственное, что может сказать шоумен, это все стоит недешево.

"Мы, честно говоря, еще не считали, потому что еще доделываем ремонт. Да, это недешево. Но мы это делали долго, честно, поэтому все просят рум-тур, то может дойдем еще до рум-тура", - признался ведущий.

