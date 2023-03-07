Григорий Решетник посвятил проникновенное стихотворение пленному бойцу ВСУ, которого расстреляли оккупанты

Новость о расстрелянном пленнике ВСУ так сильно задела телеведущего Григория Решетника, что он решил посвятить стихотворение герою.

Проницательными строчками о погибшем воине шоумен поделился на своей странице в Instagram. В своем произведении Решетник назвал взгляд защитника "символ борьбы несгибаемого народа", а оккупантов — "падлючими русскими мразями", которых ждет только ад.

Подписчиков телеведущего ошеломили и очень тронули строки о погибшем герое. Под сообщением появились комментарии фанатов: "Как больно", "Какое красивое стихотворение", "Меткие слова! Светлая вечная память герою".

Напомним, что 6 марта российские оккупанты выложили в Сеть жуткие кадры, на которых расстреливают украинского пленного военного после его слов "Слава Украине!". Ужасающие кадры со зверствами россиян стали еще одним доказательством военных преступлений армии РФ.

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