Григорий Решетник провел линейку своих сыновей и признался, с кем из звездных детей они будут учиться

Украинский ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной посетили праздник Первого звонка своих трех сыновей.

В своем фотоблоге счастливые супруги поделились радостным известием – сегодня, 2 сентября, сразу все их дети пошли в школу. В частности, 11-летний Иван – в 5 класс, 7-летний Дмитрий стал первоклассником, а вот младший Саша пока будет учиться в группе дошкольников. К слову, это была мечта 3-летнего мальчика – пойти учиться в школу вместе со старшими братьями.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Ну, наконец, этот день настал. Наш взрослый пятиклассник. Сашуня также пошел в школу в класс дошкольной подготовки. Не хотел в садик, мечтал учиться, как братья, в школе. Познакомился с учителями, обнял маму и пошел сам в школу — очень деловой. Сыновья – невероятная любовь для мамы. Не верю, что все они – мои. С Богом. Мира и пусть обучение будет легким", - восхитила Кристина Решетник.

Кристина Решетник с сыном / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Сын Григория и Кристины Решетников / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Кристина Решетник с сыном / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В то же время Григорий Решетник признался, что на школьной линейке ему удалось стать ее ведущим со школьницей. Так, в киевской частной школе знаменитость объявил сотни школьникам о начале нового учебного года, поблагодарил ВСУ и вместе со всеми исполнил гимн Украины. Кроме того, в конце праздника учеников ждал сюрприз в виде конфетти.

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Имел честь не только присутствовать как отец, но и вести праздник первого звонка. И не забываем о самом главном. Спасибо нашим защитникам за то, что у украинских детей есть возможность пойти сегодня в школу", — подчеркнул звездный папа.

Более того, на праздничной линейке также присутствовали двое детей Дмитрия Монатика, потому что они учатся вместе с сыновьями Решетника в одном учебном заведении. Так, певец вместе с беременной в третий раз женой Ириной и супругами Решетниками сделали фотографию в память о торжественной линейке их сыновей.

Григорий и Кристина Решетники с Ириной и Дмитрием Монатиками / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Дмитрий Монатик с женой и детьми / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко также отвела своего сына в первый класс. И показала, как ее муж-военнослужащий Андрей Фединчик вел мальчика на праздничную линейку.

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