Григорий Решетник рассекретил, что строит двухэтажный дом: "Это очень дорого"

В настоящее время шоумен вместе с женой и сыновьями живет в съемной квартире.

Украинский ведущий Григорий Решетник рассекретил, что вместе с женой Кристиной начал строительство двухэтажного дома.

Сейчас супруги вместе с сыновьями живут в арендованной квартире. Однако пара решилась построить семейное гнездышко. Как говорит шоумен, во время войны это довольно сложный процесс. Супруги даже не ставят сроки, когда наконец-то завершится строительство, однако влюбленные верят, что у них все получится и вскоре они уже сменят квартиру на уютный дом.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Мы, живя на съемной квартире, приняли решение строить дом. Сложно все получается, это очень дорого. Но постепенно, как получится. Мы даже сроки не ставим, просто строим. Но это свидетельствует о том, что мы верим в Украину, верим в победу, здесь хотим заякориться", – рассказал ведущий в интервью Славе Демину.

В общем, Григорий Решетник строит двухэтажное здание, которое по размерам будет более 150 квадратов. Где именно – ведущий не раскрывает, ведь для него важна безопасность семьи. К слову, строительство на стадии штукатурных работ.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Дом на стадии штукатурных работ. Будет два этажа. Чуть больше 150 квадратов. Это коттеджный городок с охраной, безопасность для меня очень важна. Я мечтаю о доме, иметь свое гнездышко", — добавил шоумен.

Напомним, недавно жена Григория Решетника откровенно рассказывала об их ссорах. Кристина признавалась, из-за чего между ними могут возникать недоразумения.

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