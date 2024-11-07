Григорий Решетник рассекретил, что строит двухэтажный дом: "Это очень дорого"

В настоящее время шоумен вместе с женой и сыновьями живет в съемной квартире.
Украинский ведущий Григорий Решетник рассекретил, что вместе с женой Кристиной начал строительство двухэтажного дома.
Сейчас супруги вместе с сыновьями живут в арендованной квартире. Однако пара решилась построить семейное гнездышко. Как говорит шоумен, во время войны это довольно сложный процесс. Супруги даже не ставят сроки, когда наконец-то завершится строительство, однако влюбленные верят, что у них все получится и вскоре они уже сменят квартиру на уютный дом.
"Мы, живя на съемной квартире, приняли решение строить дом. Сложно все получается, это очень дорого. Но постепенно, как получится. Мы даже сроки не ставим, просто строим. Но это свидетельствует о том, что мы верим в Украину, верим в победу, здесь хотим заякориться", – рассказал ведущий в интервью Славе Демину.
В общем, Григорий Решетник строит двухэтажное здание, которое по размерам будет более 150 квадратов. Где именно – ведущий не раскрывает, ведь для него важна безопасность семьи. К слову, строительство на стадии штукатурных работ.
"Дом на стадии штукатурных работ. Будет два этажа. Чуть больше 150 квадратов. Это коттеджный городок с охраной, безопасность для меня очень важна. Я мечтаю о доме, иметь свое гнездышко", — добавил шоумен.
Напомним, недавно жена Григория Решетника откровенно рассказывала об их ссорах. Кристина признавалась, из-за чего между ними могут возникать недоразумения.
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