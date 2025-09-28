ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Григорий Решетник рассказал о пережитом страшном обстреле в Киеве и сделал важное заявление

Знаменитость поделился опытом ужасной ночи в столице.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Григорий Решетник

Григорий Решетник

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о пережитом вражеском ударе по Киеву.

Артист показал, что они с женой Кристиной и тремя сыновьями в очередной раз прятались в укрытии. На фотографии, которую Григорий опубликовал в своем Instagram видно, что семья очень уставшая, а ребята только встали с постели. Под фото, на котором ребята спят в салоне авто, звезда написал, что это далеко не первый российский обстрел столицы: "Очередная ужасная ночь".

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетник также обратился к людям со всего мира. Ведущий подчеркнул, что, наблюдая за событиями в Украине, другие могут не осознавать, что подобные обстрелы могут стать реальностью и в их городах.

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник рассказал, сколько стоит обучение его двух старших сыновей в престижной частной школе Киева и какую "зарплату" они получают за хорошие оценки.

Дата публикации
Количество просмотров
524
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie