Григорий Решетник рассказал о пережитом страшном обстреле в Киеве и сделал важное заявление

Григорий Решетник

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о пережитом вражеском ударе по Киеву.

Артист показал, что они с женой Кристиной и тремя сыновьями в очередной раз прятались в укрытии. На фотографии, которую Григорий опубликовал в своем Instagram видно, что семья очень уставшая, а ребята только встали с постели. Под фото, на котором ребята спят в салоне авто, звезда написал, что это далеко не первый российский обстрел столицы: "Очередная ужасная ночь".

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетник также обратился к людям со всего мира. Ведущий подчеркнул, что, наблюдая за событиями в Украине, другие могут не осознавать, что подобные обстрелы могут стать реальностью и в их городах.

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

