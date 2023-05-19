Григорий Решетник резко ответил на хейт, что он уехал из Украины во время войны

Известный телеведущий Григорий Решетник не стал молчать и резко ответил на хейт в его сторону из-за того, что он уехал из Украины во время войны.

На странице в Instagram ведущий оставил пост, в котором ответил возмущенным украинцам, как именно он сумел покинуть пределы страны во время военного положения:

"Послушайте… Сознательно не хочу прятаться и продолжу жить открытой жизнью, ведь я честный и порядочный человек, как бы нескромно это ни звучало. Пересекаю границу я абсолютно по закону, поскольку я многодетный отец (украинский закон сегодня это позволяет), ничего не нарушая и ни с кем заранее не договариваясь. Я не политик и госслужащий, который должен прятаться и оправдываться, откуда деньги и какая цель визита. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета", – отметил Решетник.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения рф в вместе с женой и тремя маленькими детьми постоянно оставался в Украине, а его дети ходят в украинскую школу.

Решетник также объяснил, что его приезд в Италию – носит исключительно рабочий характер:

"Эта поездка у меня рабочая – да, я популярен и востребован ведущий и наставник (в народе коуч) – люди ценят мои профессиональные способности, нуждаются в моих советах, наставлениях, и физическом присутствии. А моя жена, кто еще не знает, мой директор- администратор-продюсер-переводчик – мы работаем вместе и она очень мне помогает", – рассказал Решетник.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий добавил, что регулярно и не всегда публично активно поддерживает украинскую армию, а также воюет на информационном фронте:

"Также наша семья регулярно, не всегда публично, помогает нашим защитникам и защитницам. Они звонят, пишут со словами благодарности и радуются, что я имею работу в такое непростое время, а значит смогу помочь им. Также мы смело воюем на информационном фронте, отстаивая украинскую позицию, не боясь рисков блокирования соцсетей и т.д. Потому что весь мир должен знать правду и точка", – отметил знаменитость.

Григорий Решетник в Риме / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, что на днях Григорий Решетник нарвался на хейт от украинцев после того, как запостил в фотоблоге фотографии из Рима. В частности, людей возмутило, что ведущий поделился счастливыми фото из Италии, а также их очень интересовало, как во время войны Решетник сумел уехать из страны.

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