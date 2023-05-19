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Григорий Решетник резко ответил на хейт, что он уехал из Украины во время войны

Григорий Решетник резко ответил на хейт, что он уехал из Украины во время войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
2 мин
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Григорий Решетник резко ответил на хейт, что он уехал из Украины во время войны

Григорий Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий объяснил, как смог пересечь границу.

Известный телеведущий Григорий Решетник не стал молчать и резко ответил на хейт в его сторону из-за того, что он уехал из Украины во время войны.

На странице в Instagram ведущий оставил пост, в котором ответил возмущенным украинцам, как именно он сумел покинуть пределы страны во время военного положения:

"Послушайте… Сознательно не хочу прятаться и продолжу жить открытой жизнью, ведь я честный и порядочный человек, как бы нескромно это ни звучало. Пересекаю границу я абсолютно по закону, поскольку я многодетный отец (украинский закон сегодня это позволяет), ничего не нарушая и ни с кем заранее не договариваясь. Я не политик и госслужащий, который должен прятаться и оправдываться, откуда деньги и какая цель визита. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета", – отметил Решетник.

Григорий Решетник с сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik
Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения рф в вместе с женой и тремя маленькими детьми постоянно оставался в Украине, а его дети ходят в украинскую школу.

Решетник также объяснил, что его приезд в Италию – носит исключительно рабочий характер:

"Эта поездка у меня рабочая – да, я популярен и востребован ведущий и наставник (в народе коуч) – люди ценят мои профессиональные способности, нуждаются в моих советах, наставлениях, и физическом присутствии. А моя жена, кто еще не знает, мой директор- администратор-продюсер-переводчик – мы работаем вместе и она очень мне помогает", – рассказал Решетник.

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/grisha_reshetnik
Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий добавил, что регулярно и не всегда публично активно поддерживает украинскую армию, а также воюет на информационном фронте:

"Также наша семья регулярно, не всегда публично, помогает нашим защитникам и защитницам. Они звонят, пишут со словами благодарности и радуются, что я имею работу в такое непростое время, а значит смогу помочь им. Также мы смело воюем на информационном фронте, отстаивая украинскую позицию, не боясь рисков блокирования соцсетей и т.д. Потому что весь мир должен знать правду и точка", – отметил знаменитость.

Григорий Решетник в Риме / © instagram.com/grisha_reshetnik
Григорий Решетник в Риме / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, что на днях Григорий Решетник нарвался на хейт от украинцев после того, как запостил в фотоблоге фотографии из Рима. В частности, людей возмутило, что ведущий поделился счастливыми фото из Италии, а также их очень интересовало, как во время войны Решетник сумел уехать из страны.

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Дата публикации
Просмотры
497
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