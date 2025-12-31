- Дата публикации
Григорий Решетник с семьей переехал в двухэтажный дом под Киевом и показал кадры с новоселья
Шоумен начал строить дом во время полномасштабной войны, и вот наконец-то с семьей уже поселился в нем.
Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и тремя сыновьями наконец переехал в двухэтажный дом под Киевом.
Семейство долгое время жило в квартире, однако мечтало иметь собственный дом. И во время полномасштабной войны Решетник с женой все же решился на строительство. И вот супруги вместе с сыновьями наконец-то переехали в новый дом. Более того, окончательный переезд символично произошел за день до Нового года.
"Наконец-то наша мечта осуществилась - мы дома. Мы ждали этого момента длительных пять лет, и за день до Нового года таки окончательно переехали в свой дом. Хотим поделиться этой радостью с вами", - сообщили супруги.
Решетники уже и также показали кадры с новоселья. В частности, дома они поставили большую новогоднюю елку, которую обильно украсили яркой гирляндой.
Правда, они долго не задерживалась. Семейство даже не успело вещи распаковать, как уже надо было ехать. Дело в том, что Решетник с семьей будет встречать Новый год в Буковеле, поэтому именно туда они и отправились.
Напомним, недавно Григорий Решетник принял участие в благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами". После выступления шоумен вывел на паркет трех сыновей.