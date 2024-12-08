Григорий Решетник с женой и сыновьями показал, как они украсили елку: "Магия"

Ведущий поделился новогодней атмосферой своего дома.
Украинский ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной показали, как украсили квартиру перед зимними праздниками.
Так, в фотоблоге Кристина поделилась кадрами, как вся семья украшает искусственную елку. В частности, к процессу присоединились и три сына звездных супругов. Сначала семейство Решетников украсило новогоднее дерево гирляндой. А уже потом добавило на веточки красных новогодних шаров. Кроме того, на елке можно заметить декоративные цветы в таком же цвете.
"Магия", — лаконично написали супруги.
В комментариях поклонники поделились своими планами украсить елку и сделали семье комплименты. В частности, написали о трех сыновьях, которые очень быстро повзрослели.
- Классная атмосфера
- В этом видео идеально все: красивая елка, прекрасная семья и невероятная атмосфера.
- Такие уже большие мальчики
- Кристинка и Гриша, вы невероятные. Самое главное в жизни – это семья, когда родные рядом. Считаю, что вы пример в этом
Напомним, недавно беременная жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина также хвасталась украшенной новогодней елкой в просторном доме. Она призналась, от какого тренда отказалась в этом году.
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