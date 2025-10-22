Григорий Решетник с женой неожиданно заговорил о четвертом ребенке

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его возлюбленная — Кристина — резко начали говорить о пополнении в семье.

В своих сторис в Instagram супруги начали говорить о пополнении в семье. Дело в том, что поклонники Кристины засыпают ее сообщениями, что якобы видят, как звездная пара будет иметь четвертого ребенка и уже пора готовиться к еще одному члену семьи.

Григория и его избранницу такие сообщения от пользователей не злят. Наоборот, они смеются над подобными высказываниями и намекают, что все может быть. Кристина записала видео, на котором прокомментировала слова фанатов о беременности и пошутила, что даже для ее мужа это будет сюрпризом.

Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий в свою очередь не растерялся и также вышел в сториз, в которых обратился к возлюбленной. В них ведущий искренне удивился возникшим обстоятельствам и задал риторический вопрос о ситуации к Кристине, которая в тот момент была с ним.

"Я думал, что трое детей — более, чем достаточно. Что там за планы у жены?" — забавно подписал публикацию знаменитость.

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

На следующей фотографии продемонстрировал романтический ужин с женой и не упустил шанса задеть недавний курьез снова. Григорий написал, что Кристину потянуло на соленое, что является распространенным признаком, по которому женщины начинают подозревать о беременности.

Сторис Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

