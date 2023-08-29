Григорий Решетник с женой осуществили неожиданную мечту своих сыновей: "Особая радость"

Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной осуществили неожиданную мечту своих троих сыновей.

Как оказалось, дети пары давно мечтали побывать в киевском метро, ведь никогда не спускались в подземку. Так что звездные родители не стали медлить и вместе с ребятами поехали на небольшую экскурсию по метрополитену.

"Впервые в метро. Не знаю это хорошо или плохо, но так случилось, что наши дети никогда не были в метро… хотя я со студенческих лет просто обожал его — здесь свой мир и свою жизнь каждого пассажира", — рассказал в Instagram Решетник .

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Семья проехалась от станции "Крещатик" до станции "Арсенальная". Телеведущий поделился фотографиями из их семейной поездки в метро и сказал, что сыновья были просто в восторге от такой возможности. Ребята с интересом рассматривали все вокруг и узнавали новое о подземке.

Сыновья были в восторге от импровизированного предложения осуществить их мечту, приехав с "Хрещатика" на "Арсенальную". Дмитрий искал легендарного Александра Зинченко, играющего за Лондонский "Арсенал", а у Ивана и Саши разбегались глаза от увиденного. Удивлять детей – это особая радость. И я даже не знаю, у кого из нас было больше счастья", – рассказал Решетник.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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