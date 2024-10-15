Григорий Решетник с женой показались за границей и рассекретили цель поездки: "Большая честь"

Украинский ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной похвастались отдыхом за границей.

В Instagram супруги поделились, что они прибыли в Прагу. В этот город их привело важное событие. Друзья звездной пары обвенчались и организовали праздник, на который пригласили ближайших родственников и друзей. В свою очередь Григорий и Кристина стали венчальными родителями.

Сам обряд прошел в небольшом храме. Для ответственной миссии Кристина выбрала белоснежное платье и каблуки, а ее муж Григорий – классический костюм, который дополняла бутоньерка. Звезды вместе с друзьями в новом статусе попозировали перед объективом фотографа. И по завершении венчания все вместе они продолжили празднование в ресторане и вручили подарки.

Григорий Решетник с женой Кристиной в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой Кристиной в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой Кристиной в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой Кристиной в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Для нас очень ответственно и большая честь стать венчальными родителями наших друзей. Пусть вас оберегает Господь", — написали супруги.

Кроме того, после события Кристина также показала кадры со своей прогулки по городу и исследованию его архитектуры.

Кристина Решетник в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой Кристиной в Праге / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, летом ведущий Григорий Решетник показывал, как за границей с тремя сыновьями возле моря встречался.

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