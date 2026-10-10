Григорий Решетник с женой порадовали ранее не публиковавшимися фотографиями со свадьбы в честь 16-й годовщины брака

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина отпраздновали 16-ю годовщину брака и показали архивные кадры со своей свадьбы, которые до сих пор не публиковались в сети.

Супруги решили вспомнить тот особенный день, который навсегда изменил их жизнь. Григорий поделился серией ранее не публиковавшихся фотографий в Instagram. На снимках влюбленные позируют в свадебных нарядах и не скрывают счастливых улыбок. Ретрофотографии позволили поклонникам заглянуть в историю любви пары. Сам телеведущий признался, что этот день до сих пор вызывает у них особые эмоции. Более того, влюбленные готовы переживать его снова и снова.

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«16 лучших лет в браке. Один из самых счастливых дней в жизни, который мы готовы переживать вместе хоть каждый день. Архивные фото, которые ещё никто не видел. Наслаждайтесь», — написал Григорий.

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Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Праздничную дату Решетники отметили не только воспоминаниями о свадьбе, но и возможностью поделиться с аудиторией личными моментами, которые ранее оставались незамеченными публикой. Новые фотографии напомнили поклонникам, как выглядели влюбленные 16 лет назад, когда начинали совместный семейный путь.

За годы брака Григорий и Кристина стали родителями троих сыновей — Ивана, Дмитрия и Александра. Старшему мальчику 13 лет, среднему — восемь, а младшему — пять.

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий и Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, Кристина ранее рассказывала об особенностях материнства и в шутку признавалась, что старшие сыновья порой испытывают её терпение, тогда как младшего она ласково называет «корзиночкой».

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