Григорий Решетник с женой в День влюбленных вспомнили романтическое путешествие в Париж

Супруги поделились архивным фото.
Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина поздравили своих поклонников с Днем святого Валентина.
Звездные супруги поделились в Instagram совместной публикацией, в которой вспомнили путешествие в Париж. На архивном фото Григорий и Кристина позировали на фоне Эйфелевой башни 2010 года.
"С Днем святого Валентина! Любовь это – все испытания судьбы проходить вместе! Люблю тебя", — написал под фото ведущий.
В ответ поклонники пары также поздравили их с праздником и отметили, что Григорий и Кристина для них пример и одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.
- Стали еще красивее! Последую вам пример!
- Очень хорошая семья! Безграничной любви вам!
- Вы пример для многих.
- Такие красивые!
Напомним, певица Alyosha также поделилась архивными фото со свадьбы с Тарасом Тополеем. Артистка развеселила фанатов забавными кадрами.
Читайте также: