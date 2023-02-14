Григорий Решетник с женой в День влюбленных вспомнили романтическое путешествие в Париж

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина поздравили своих поклонников с Днем святого Валентина.

Звездные супруги поделились в Instagram совместной публикацией, в которой вспомнили путешествие в Париж. На архивном фото Григорий и Кристина позировали на фоне Эйфелевой башни 2010 года.

"С Днем святого Валентина! Любовь это – все испытания судьбы проходить вместе! Люблю тебя", — написал под фото ведущий.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

В ответ поклонники пары также поздравили их с праздником и отметили, что Григорий и Кристина для них пример и одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.

Стали еще красивее! Последую вам пример!

Очень хорошая семья! Безграничной любви вам!

Вы пример для многих.

Такие красивые!

Напомним, певица Alyosha также поделилась архивными фото со свадьбы с Тарасом Тополеем. Артистка развеселила фанатов забавными кадрами.

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