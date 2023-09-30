Григорий Решетник шокировал признанием о своих сыновьях: "Возможно, это нескромно звучит"

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о необычном выходном, который устроил вместе с женой для их детей.

Как известно, у Решетника и его жены Кристины трое сыновей – 10-летний Иван, 6-летний Дмитрий и двухлетний Александр. Несмотря на загруженность на работе, Григорий всегда находит время, чтобы провести его со своими потомками. А за кулисами шоу "Кто сверху?" Решетник поделился, как однажды с женой устроил экскурсию детям по Киеву.

Тогда же звездный отец ошеломил, что его сыновья никогда не ездили в столичном метро:

"Мы поехали с детьми на Крещатик, чтобы показать сожженную российскую технику. Чтобы дети с детства понимали, как наши военные отстаивают независимость Украины, и росли настоящими патриотами. Сыновья благодарили военных, а те благодарили нас за то, что мы держим нашу страну в тылу. Получилось приятное общение. Вдруг у нас с женой возникла идея проехаться от Крещатика до Арсенальной на метро, возможно, это нескромно звучит, но наши сыновья никогда не ездили в подземке, дети были в восторге. Они с нетерпением ждали поездов, спрашивали, как оно все работает под землей, как ориентироваться в метро", – рассказал Решетник.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

По словам звездного отца, серьезное впечатление на сыновей произвел длинный эскалатор на станции "Арсенальная" и дети очень ждут, когда снова смогут проехать на метро.

Также Решетник поделился, как он с сыновьями еще любит проводить досуг. Семья вместе катается на роликах и самокатах, играет в футбол, устраивает пикники, прогулки в парках, гонки на велосипедах, настольные игры, лего, прятки, квесты.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник признался, что они с женой размышляют о пополнении в семье. Так, супруги мечтают о дочери.

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