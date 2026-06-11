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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
133
Время на прочтение
2 мин

Григорий Решетник шокировал заявлением о заговоре: коллега финансировал скандал против него из-за зависти

Ведущий рассказал, кто организовал волну гейта против него.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Григорий Решетник

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский телеведущий Григорий Решетник ошеломил признанием о хейте, который, по его словам, мог быть организован бывшим коллегой из-за зависти к его популярности.

Звезда украинского телевидения откровенно рассказал об одном из самых сложных периодов своей карьеры. Решетник вспомнил громкий скандал вокруг благотворительного сбора для «Охматдета», который активно обсуждали в соцсетях. По словам ведущего, тогда он столкнулся не только с критикой, но и с откровенной агрессией. Особенно его поразили обвинения в присвоении средств, несмотря на то, что все финансовые отчеты были открытыми для общественности. Более того, некоторые комментарии переходили любые границы.

«Хейтеры всегда ищут самое больное место, чтобы максимально ударить. Меня обвиняли в том, что я якобы присвоил средства, хотя все отчеты были открытыми. Люди даже писали, чтобы в мой дом прилетела ракета или шахед», — поделился Григорий в комментарии на канале «Что ДаLee?».

Григорий Решетник

Григорий Решетник

Впрочем, это была не единственная ситуация, когда ведущий оказался в центре общественного обсуждения. Он также вспомнил историю, связанную с проведением свадьбы на западе Украины. Во время празднования, где были сотни гостей, Решетник сказал фразу о том, что «гуляет вся Украина». Впоследствии эти слова использовали в совершенно другом контексте.

Как пояснил телеведущий, отрывок из его выступления смонтировали с кадрами захоронения военного и распространили в Сети. После этого на него обрушилась новая волна критики. Впоследствии, по словам знаменитости, он узнал неожиданные подробности этой истории.

Григорий Решетник

Григорий Решетник

«Позже мне рассказали, что это была целенаправленная кампания против меня. И, как оказалось, за этим мог стоять мой бывший коллега, который просто завидовал моей популярности», — отметил ведущий.

Несмотря на пережитое, Решетник убеждает, что не боится отвечать за собственные слова и поступки. В то же время он отмечает: его высказывание никоим образом не касалось военных и не имело целью обесценить их подвиг.

Григорий Решетник

Григорий Решетник

Напомним, ранее Григорий Решетник после намерений Потапа принять участие в «Холостяке» тонко подколол его развод с Каменских.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
133
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