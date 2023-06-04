Григорий Решетник трогательно поздравил сына с 6-летием и умилил архивными семейными кадрами

В семье телеведущего Григорий Решетника сегодня праздник – день рождения празднует его средний сын Дмитрий.

Звездный отец решил публично поздравить мальчика с важной датой и посвятил его сообщение в Instagram. К 6-летию сына Решетник сделал трогательное видео, в котором показал архивные семейные кадры, на которых показал Дмитрия с рождения и по сей день.

Сын ведущего увлекается футболом, поэтому в день рождения родители подготовили для него соответствующие подарки – футбольным мячом и формой, а также воздушными шарами в тематике футбола.

"Сегодня нашем Димуле 6 лет! Совсем взрослый, очень талантливый, добрый, веселый, активный мальчик! Такая насыщенная жизнь за эти 6 лет у тебя! Пусть следующие годы будут не менее яркими и активными! Никогда не останавливайся и достигай своих целей! Верим в тебя всей семьей и очень любим! С днем рождения, чемпион", — нежно поздравил сына Решетник.

Напомним, что вместе с женой Кристиной Григорий Решетник воспитывает еще двух сыновей – 10-летнего Ивана и 2-летнего Александра.

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