Григорий Решетник удивил суммой пенсии его папы и как получил квартиру в элитном районе Киева

Украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о квартире в элитном районе Киева и размере пенсии своего папы.

Так, ведущий честно ответил, что у него пока нет средств на собственное жилье. Поэтому он с женой и тремя детьми живет хоть и в одном из самых дорогих районов столицы, но на съемной квартире. Также Григорий поделился, что в основном все деньги идут на развитие его троих сыновей.

"Мы сейчас живем в районе Новопечерских Липок. Арендуем квартиру. Откуда деньги? Трое детей. Обучение, кружки... Для принципиального понимания – Григорий Решетник настолько порядочный, что он честно зарабатывает деньги. Я живу по закону, зарабатываю деньги, никаких нарушений закона. Это очень важно для меня. Да, мы живем в съемной квартире, дети ходят в школу", – объяснил Решетник в интервью Алине Доротюк.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий также признался, что пенсия его отца составляет 2 тыс. грн. И сравнивая свои доходы с его, Григорий добавил, что на его большую семью ежемесячно тратится значительно большая сумма, превышающая 100 тыс. грн.

"У моего папы, который 40 лет проработал по техническому образованию, сейчас пенсия 2 тыс. грн. На сегодня на 2 тыс. грн ты можешь зайти в супермаркет в Киеве, купить еду, которую три парня сьедят или за вечер, или за два, потому что они только поели, встают и говорят: "Папа, мы голодные". Поэтому это большая сумма для обычных людей. И я, во-первых, очень счастлив, что могу позволить своим детям и себе жить без роскоши, но не отказывать в тех вещах, которые самые необходимые: обучение, питание, одежда. Но это большая сумма для обычной простой украинской семьи", – поделился знаменитость.

Напомним, недавно Григорий Решетник впервые прокомментировал свое участие в скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР во Львове, где он был звездным тамадой.

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