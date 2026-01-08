Григорий Решетник удивил ультиматумом, который поставила ему жена в начале отношений

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник рассекретил, какой ультиматум поставила ему жена Кристина в начале отношений.

Пара вместе уже в течение 17 лет. Однако, оказывается, их семейная история могла бы не сложиться, если бы Решетник не выполнил задание от жены. Произошло это во время первого совместного путешествия влюбленных, когда они проводили время на западе Украины.

Григорий Решетник вместе с Кристиной катались на лыжах. Они поднялись на вершину горы, а избранница ведущего спустилась вниз и бросила ему вслед фразу: "Спустишься - будем вместе". Шоумену было некуда деваться, поэтому через два часа он уже был рядом с возлюбленной.

"17 лет назад, во время нашего первого совместного путешествия, она завезла меня на эту гору и оставила, бросив фразу: "Спустишься вниз - будем вместе". Через два часа страданий, я таки дополз вниз, пройдя испытания. С тех пор мы не расставались", - поделился ведущий.

Кстати, через 17 лет пара пересказала эту историю сыновьям. И ребята решили повторить подвиг папы и также покорить гору.

