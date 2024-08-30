Григорий Решетник уехал с женой за границу и показал встречу с детьми после продолжительной разлуки

Украинский ведущий Григорий Решетник уехал за границу навестить сыновей.

Так, раньше жена ведущего Кристина Решетник находилась с их тремя детьми на отдыхе на море сама. Блогерша не стала рассекречивать, где именно они находятся. Впрочем, впоследствии возлюбленная Решетника без детей вернулась в Киев, чтобы провести с ним немного времени наедине. В итоге звездная пара из столицы отправилась вместе обратно к детям.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

По словам Григория Решетника, он не видел детей в течение полутора месяцев. И теперь они воссоединились и готовы в полном составе ехать домой и готовиться к школьным будням в Киеве. На кадрах видно, как при стрече звездный отец радостно обнимает всех трех сыновей на фоне моря. К слову, Решетник также не стал называть страну, где они сейчас.

"Приехал забирать сыновей в школу. Не виделись полтора месяца. Это было очень сложно для меня, потому что очень люблю своих Reshetnik Boys", — отметил Григорий.

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно 40-летний Григорий Решетник честно ответил, почему не воюет и имеет ли бронь от мобилизации.

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