Григорий Решетник умилил Сеть трогательным видео со спящим сыном: "Мое счастье"

Телеведущий Григорий Решетник показал себя в роли заботливого отца.
На своей странице в Instagram Григорий Решетник поделился очень трогательным видео со своим младшим сыном Александром.
Двухлетний мальчик мило заснул на руках у звездного отца. Чтобы не испугать малыша, Григорий пытался лежать тихонько и не шевелиться.
"Мое счастье" – подписал видео с сыном Решетник.
Милые кадры отца и сына не могли оставить Сеть равнодушной. В комментариях поклонники засыпали Решетника комплиментами их семье.
- Как мило! Испытывают тепло и любовь!
- Гриша, вы прекрасный, любящий отец!
- Это так трогательно! Обожаю вашу семью!
Напомним, телеведущая Лилия Ребрик тоже показала, как проводит время с подросшей дочерью Диной – звездная мама устроила настоящий beauty-день.
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