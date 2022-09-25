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Григорий Решетник умилил Сеть трогательным видео со спящим сыном: "Мое счастье"

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Григорий Решетник умилил Сеть трогательным видео со спящим сыном: "Мое счастье"

Григорий Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Телеведущий Григорий Решетник показал себя в роли заботливого отца.

На своей странице в Instagram Григорий Решетник поделился очень трогательным видео со своим младшим сыном Александром.

Двухлетний мальчик мило заснул на руках у звездного отца. Чтобы не испугать малыша, Григорий пытался лежать тихонько и не шевелиться.

"Мое счастье" – подписал видео с сыном Решетник.

Милые кадры отца и сына не могли оставить Сеть равнодушной. В комментариях поклонники засыпали Решетника комплиментами их семье.

  • Как мило! Испытывают тепло и любовь!
  • Гриша, вы прекрасный, любящий отец!
  • Это так трогательно! Обожаю вашу семью!

Напомним, телеведущая Лилия Ребрик тоже показала, как проводит время с подросшей дочерью Диной – звездная мама устроила настоящий beauty-день.

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