Григорий Решетник в 13 годовщину брака с женой показал архивное фото с их свадьбы

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник сообщил о важном празднике в его семье.

Шоумен рассказал, что он с женой Кристиной празднует 13-ю годовщину брака. Поэтому по случаю важной даты ведущий опубликовал архивное фото со своей свадьбы. На снимке еще совсем молодые Кристина и Григорий позировали среди деревьев. Возлюбленная шоумена была одета в пышное белое платье, на ее голове красовалась фата, а в руках она держала букет цветов. Тем временем счастливый Решетник позировал в черном костюме, осторожно обняв жену за талию.

"10.10.2010 — 13 лет официально. Люблю тебя сильно, а я тебя сильнее", — адресовали друг другу Григорий и Кристина.

Григорий и Кристина Решетники / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Отметим, Кристина и Григорий Решетники сыграли свадьбу 10 октября 2010 года. В браке у них родилось трое сыновей – Иван, Дмитрий и Александр. Однако супруги хотят снова стать родителями. Влюбленные мечтают о дочери.

Напомним, недавно голливудские супруги Джордж и Амаль Клуни праздновали девятую годовщину брака. По случаю праздника актер сделал возлюбленной символический подарок. Впрочем, Амаль откровенно призналась, что презент она не оценила.

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