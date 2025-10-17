ТСН в социальных сетях

Гламур
268
1 мин

Григорий Решетник в день своего 42-летия показал празднование дома и растрогал признанием

Ведущий получил ряд поздравлений от звездных друзей.

Валерия Гажала
Григорий Решетник

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник празднует день рождения.

Сегодня, 17 октября, звезде исполняется 42 года. В своем фотоблоге именинник намекнул, что к возрасту относится с легкостью. И несмотря на цифры в паспорте, просто наслаждается жизнью с благодарностью тем, кто защищает Украину от врагов. В особый день ведущий опубликовал серию фото и поделился эмоциями от праздничного утра. На кадрах Григорий позирует с кусочком торта на фоне свечей и цветов.

«Мне уже–еще 42. Люблю, живу, творю, ошибаюсь, радуюсь, работаю, помогаю, люблю, мечтаю, вдохновляю, чувствую… Искренне люблю свою семью, друзей, коллег, поклонников и страну! И бесконечно благодарен нашим Героям и Героиням! Украина победит! P.s Любите и будьте любимыми», — растрогал ведущий.

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

В комментариях коллеги, звездные друзья и поклонники уже засыпали шоумена чередой поздравлений и комплиментов.

  • «Поздравляю, Гриша, ты невероятный ведущий и невероятный человек!!! Многая лета!!!» — Наталка Денисенко

  • «Будь, котик, крепкого здоровья» — Тарас Цымбалюк

  • «Моя душа, будь счастливым» — жена Решетника Кристина

  • С днем рождения, пусть все желаемое сбудется

Напомним, недавно муж актрисы Виталины Библив чувственно поздравил ее с днем рождения милым совместным фото.

268
