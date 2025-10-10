Григорий Решетник в годовщину брака показал, какой была его свадьба 15 лет назад: "Эксклюзивные кадры"

Григории Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григории Решетник и его жена Кристина празднуют годовщину брака.

Сегодня, 10 октября, исполнилось 15 лет с момента, как звездную пару объявили мужем и женой. За это время в семье произошло немало изменений. В частности, родилось трое сыновей. Но по случаю праздника Григорий с женой решили вспомнить, как именно все начиналось.

Так, счастливые супруги в Instagram обнародовали серию "эксклюзивных кадров" со свадьбы. На фото можно посмотреть, как молодожены готовились к росписи, как проходил их обряд венчания и основная свадебная церемония с салютами в кругу близких и друзей. Кроме того, в особый день создания семьи супруги устроили романтическую фотосессию в парке и возле украшенной машины.

Кристина Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

"10.10.2010. Сегодня 15 лет, как мы стали мужем и женой! Наша хрустальная свадьба. С каждым днем люблю тебя все сильнее! Эксклюзивные кадры только для вас", — подписали фотографии Решетники.

В комментариях звезды и поклонники пары не сдерживали эмоций — восхищались их прочностью отношений и оставляли искренние слова поздравлений.

"Какие красивые. Поздравляю!!! Вы такой пример невероятной пары" — Наталка Денисенко.

"Красивые. Многая лета в любви и согласии" — Анна Сагайдачная.

Вы — пара, которая держит веру в любовь и семью! Желаю вам всегда быть вместе, и девочку здесь тоже можно пожелать, да?

А Вы совсем не изменились. Поздравляю! Для меня Вы пример настоящей семьи. Обожаю за вами наблюдать.

