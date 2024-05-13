Григорий Решетник восхитил редкими фото с родителями и тещей и удивил их сходством

Украинский ведущий Григорий Решетник порадовал поклонников семейным контентом.

Так, ведущий поздравил самых важных для него людей с Днем матери. В частности, в своем фотоблоге Григорий показал ряд фотографий с родителями, сделанными в разное время. На изображениях, кроме мамы и папы шоумена, присутствуют также тесть и теща. Счастливая семья предстает в объятиях на разных локациях.

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Кроме того, Решетник опубликовал фото возлюбленной в положении, когда в свое время вся их семья собралась на чувственную фотосессию. Тем самым поздравил Кристину со статусом "супермамы".

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с семьей / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Мои супермамы. Люблю вас сильно! И хочу, чтобы вы были счастливы! Также поздравляю всех мам с праздником! Любви вам!", - обратился ведущий к семье и поклонникам.

В комментариях жена Григория поблагодарила его за теплые слова. Между тем подписчики отметили, что знаменитость имеет невероятно замечательную семью, которая к тому же похожа.

Вас окружают красивые женщины, вы счастливчик!

У вас с Кристиной такие похожие мамы, что я путаю, где чья

Ваши мамы так похожи

На некоторых фото ваши мамы, как сестры-близнецы

Спасибо за поздравление, у вас отличная и дружеская семья!

Напомним, недавно Потап, Лилия Ребрик, Тарас Тополя и другие звезды впервые за длительное время показали своих мам и также нежно обратились к ним по случаю Дня матери.