Григорий Решетник восхитил романтикой с женой по ночному Киеву: "Сбежали на свидание"

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Украинский телеведущий Григорий Решетник похвастался их с женой Кристиной ночным свиданием.

Супруги решили насладиться временем, проведенным только вдвоем. Поэтому, Решетники оставили сыновей дома, а сами сбежали на импровизированное ночное свидание по Киеву. Влюбленные отправились на прогулку по Контрактовой площади.

Конечно же, пара устроила импровизированный фотосет, результатом которого поделилась в Instagram. Григорий и Кристина Решетники позировали на фоне колеса обозрения, которое подсвечивалось разными цветами. Влюбленные мило обнимались, улыбались и дарили поцелуи друг другу.

Реклама

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Сбежать на свидание по ночному Киеву", - подписал фотографии шоумен.

Тем временем пользователи просто записали их комплиментами в комментариях. Фанаты супругов писали, что они невероятно выглядят, что аж излучают счастье.

Что может быть лучше, чем пойти со своим родным мужем на свидание? Это очень круто, очень важно, невероятно!

Это так атмосферно и кинематографично! Просто невероятно!

Ну какой кайф! Обожаю!

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, ранее Григорий Решетник рассекретил стоимость учебы сыновей. Дети шоумена ходят в одну из самых престижных школ Киева.