Григорий Решетник восхитил романтикой с женой по ночному Киеву: "Сбежали на свидание"

Шоумен показал, как с возлюбленной проводит время вдвоем.

Григорий Решетник с женой

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник похвастался их с женой Кристиной ночным свиданием.

Супруги решили насладиться временем, проведенным только вдвоем. Поэтому, Решетники оставили сыновей дома, а сами сбежали на импровизированное ночное свидание по Киеву. Влюбленные отправились на прогулку по Контрактовой площади.

Конечно же, пара устроила импровизированный фотосет, результатом которого поделилась в Instagram. Григорий и Кристина Решетники позировали на фоне колеса обозрения, которое подсвечивалось разными цветами. Влюбленные мило обнимались, улыбались и дарили поцелуи друг другу.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Сбежать на свидание по ночному Киеву", - подписал фотографии шоумен.

Тем временем пользователи просто записали их комплиментами в комментариях. Фанаты супругов писали, что они невероятно выглядят, что аж излучают счастье.

  • Что может быть лучше, чем пойти со своим родным мужем на свидание? Это очень круто, очень важно, невероятно!

  • Это так атмосферно и кинематографично! Просто невероятно!

  • Ну какой кайф! Обожаю!

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, ранее Григорий Решетник рассекретил стоимость учебы сыновей. Дети шоумена ходят в одну из самых престижных школ Киева.

