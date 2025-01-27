Григорий Решетник впервые признался об отдыхе за границей во время войны и почему скрывал это

Украинский ведущий Григорий Решетник сделал откровенное признание.

Как оказалось, недавно он с женой Кристиной и тремя детьми летал за границу на отдых. Так, раньше о путешествии в Доминиканскую Республику рассказывала только жена звезды и в фотоблоге показывала только их сыновей. Впрочем, со временем выяснилось, что с ними также был и ведущий, но просто не хвастался этим фанам и был за кадром. Об этом Решетник сам сообщил в интервью "Ранок у великому місті".

По словам знаменитости, его решение не показывать никаких фото или видео с отдыха было обдуманным. Он объяснил, что хоть уехал и легально как многодетный отец, однако все равно не хотел задеть чувства других украинцев. В частности, тех, кто из-за войны не может позволить себе такую роскошь.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Я не хочу огорчать своими фото с отдыха тех людей, кто не имеет такой возможности", — объяснил Григорий.

С такой же позицией согласилась и избранница шоумена. И в то же время добавила, что "изменение обстановки требовалось им и детям".

Напомним, поездка в Доминиканскую Республику звездной семьи не обошлась без происшествий. Так, еще в начале путешествия Кристина сообщила, что в Польше их не хотели впускать на границе. Блогерша назвала причину и какой выход они нашли.

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