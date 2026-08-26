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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Григорий Решетник впервые за долгое время поделился фотографией с родителями и трогательно обратился к отцу

В семье ведущего сегодня особый праздник.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Григорий Решетник

Григорий Решетник / © пресслужба каналу "1+1"

Телеведущий Григорий Решетник показал своих родителей — Ольгу и Ивана Решетников — и рассказал об особой связи с родными.

Григорий Решетник нечасто делится семейными снимками. На этот раз повод был особенным. 25 августа его отец Иван отмечал день рождения. Телеведущий собрался с мамой и папой за праздничным столом. На фото он нежно обнимает обоих родителей. Снимком шоумен поделился в своём Instagram.

«Сегодня для меня такой важный день. С днём рождения, папа, люблю тебя и спасибо за всё», — написал он под фотографией.

/ © instagram.com/grisha_reshetnik

© instagram.com/grisha_reshetnik

На снимке рядом с Григорием позируют его мама Ольга и отец Иван. В семье очень теплые отношения, а самого ведущего родители поддерживали с самого начала его карьеры.

Григорий родился и вырос в Николаеве. Сначала мама хотела, чтобы сын пошёл работать в банковскую сферу, поэтому после школы он выбрал финансовую специальность. Однако впоследствии Решетник понял, что хочет связать свою жизнь с телевидением, переехал в Киев и поступил в Университет культуры и искусств на специальность «Диктор и ведущий телепрограмм».

Ольга и Иван Решетники вместе уже более четырёх десятилетий. Григорий не скрывает, что восхищается отношениями родителей и считает их семью важным примером любви, взаимной поддержки и преданности друг другу.

Напомним, недавно супруги Решетникики стали жертвами воров и назвали две пропавшие вещи.

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