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Григорий Решетник впервые за долгое время поделился фотографией с родителями и трогательно обратился к отцу
В семье ведущего сегодня особый праздник.
Телеведущий Григорий Решетник показал своих родителей — Ольгу и Ивана Решетников — и рассказал об особой связи с родными.
Григорий Решетник нечасто делится семейными снимками. На этот раз повод был особенным. 25 августа его отец Иван отмечал день рождения. Телеведущий собрался с мамой и папой за праздничным столом. На фото он нежно обнимает обоих родителей. Снимком шоумен поделился в своём Instagram.
«Сегодня для меня такой важный день. С днём рождения, папа, люблю тебя и спасибо за всё», — написал он под фотографией.
На снимке рядом с Григорием позируют его мама Ольга и отец Иван. В семье очень теплые отношения, а самого ведущего родители поддерживали с самого начала его карьеры.
Григорий родился и вырос в Николаеве. Сначала мама хотела, чтобы сын пошёл работать в банковскую сферу, поэтому после школы он выбрал финансовую специальность. Однако впоследствии Решетник понял, что хочет связать свою жизнь с телевидением, переехал в Киев и поступил в Университет культуры и искусств на специальность «Диктор и ведущий телепрограмм».
Ольга и Иван Решетники вместе уже более четырёх десятилетий. Григорий не скрывает, что восхищается отношениями родителей и считает их семью важным примером любви, взаимной поддержки и преданности друг другу.
Напомним, недавно супруги Решетникики стали жертвами воров и назвали две пропавшие вещи.