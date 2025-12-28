Григорий Решетник вывел на паркет "Танцев со звездами" трех сыновей и растрогал Могилевскую

Григорий Решетник и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Благотворительный спецэфир шоу "Танцы со звездами" запомнился особенно трогательным номером с участием ведущего Григория Решетника. Его выступление стало не просто танцем, а настоящей семейной историей, которая не оставляет равнодушным.

Под номером 11 Решетник вышел на паркет в паре с танцовщицей Юлией Сахневич. Для нее это был первый выход на сцену после декрета — год назад она родила дочь в браке с музыкантом Позитивом. Пара исполнила венский вальс, к которому готовилась особенно тщательно: из-за изнурительных репетиций ведущий признался, что похудел на семь килограммов. И результат был заметен — техника, поддержка и эмоциональная составляющая номера получили положительные отзывы.

Григорий Решетник и Юлия Сахневич на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

Кульминацией выступления стал неожиданный финал. Прямо во время танца на паркет вышли трое сыновей Григория Решетника. Танцоры обнимали и целовали мальчиков, а сам момент органично дополнил сюжет номера, посвященного семейным переживаниям во время войны. Именно этот эпизод вызвал в зале настоящие мурашки по коже.

Григорий Решетник, его сыновья и Юлия Сахневич на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

После выступления судьи не сдерживали эмоций. Екатерина Кухар с юмором вспомнила репетиционные курьезы и вручила Решетнику розу, которую он передал Наталье Могилевской. К шуткам присоединился и Дмитрий Монатик, спародировав коллегу. А вот Могилевская призналась, что номер подарил ей рождественское настроение, а финал с детьми настолько растрогал, что «невозможно было не плакать».

Судьи "Танцев со звездами"

Уже после эфира выяснилась еще одна неожиданная деталь: на балконе Григорий рассказал, что танцевал в обуви мужа своей партнерши — Алексея Завгороднего, более известного как Позитив. И результатом пара осталась довольна, ведь судьи поставили им довольно высокие баллы.

