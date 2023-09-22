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Григорий Решетник заговорил о пополнении в семье: "Сыновья требуют сестренку"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Григорий Решетник заговорил о пополнении в семье: "Сыновья требуют сестренку"

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Вместе с женой шоумен воспитывает троих мальчиков.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник заговорил о пополнении своей семьи.

Шоумен известен как один из многодетных пап украинского шоубизнеса, ведь вместе со своей женой Кристиной он воспитывает троих сыновей.

Но останавливаться на достигнутом звезде родители не планируют. Так, как признался Решетник, они с любимой хотели еще девочку. Тем более что сыновья очень просят сестренку.

"Мы мечтаем и хотим еще деток. Нам все желают девочку. А наши сыновья уже просто требуют сестренку! Каждый день спрашивают, у животика ли у мамы кто-то уже живет", — рассказал ведущий в интервью Viva.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/kristina_reshetnik
Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Однако сейчас Григорий и Кристина не спешат и хотят дождаться более подходящего времени, чтобы рожать ребенка.

"Сразу после победы Украины мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ReshetnikFamily стала еще больше", — добавил шоумен.

Напомним, ранее Григорий Решетник показал, какую давнюю мечту своих детей они с женой осуществили.

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Дата публикации
Просмотры
1021
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